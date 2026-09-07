Diabetologia: диабет 1 типа на самом деле может быть двумя разными заболеваниями

Выявление различных типов заболеваний, таких как диабет, полезно в двух отношениях. Это означает, что лечение можно более точно персонализировать под каждого пациента, и дает исследователям лучшее представление о том, как сделать это лечение более эффективным в будущем.
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