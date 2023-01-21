Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму

Американский изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск сделал пост в социальной сети, который привёл к новой дискуссии как в США, так и на Украине.
Популярные статьи
- Бойцы ЧВК «Вагнер» проводят операцию по зачистке соляных шахт и пещер в районе Соледара на глубине до 200 метров
- Минобороны: В Донецкой Республике штурмовые отряды при огневой поддержке ВС РФ взяли под контроль поселок Двуречье
- Российская полиция обнаружила тайники с оружием и нашивками ВСУ в Херсонской области
Свежие комментарии