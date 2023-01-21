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Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму

Илон Маск раскритиковал возможные поставки Киеву американского оружия, дающего возможность наносить удары по Крыму

Американский изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск сделал пост в социальной сети, который привёл к новой дискуссии как в США, так и на Украине.

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