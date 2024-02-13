Владельцы Формулы 1 попросили Red Bull уволить Хорнера?Getty Images / Red Bull Content PoolКоммерческие владельцы Формулы 1 не остались в стороне от скандала с главой команды Red Bull Racing Кристианом Хорнером, сообщает F1-Insider.
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