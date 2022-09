Принц Гарри, герцог Сассекский во время выступления на пресс-конференции приуроченной запуску подготовки к проведению «Игр непокорённых» — Invictus Games Dusseldorf 2023 - One Year To Go 06 сентября 2022 года в Дюссельдорфе, Германия Последний месяц, очевидно, стал для принца Гарри одним из самых тяжёлых в его жизни, ведь он не успел попрощаться со своей бабушкой — королевой Елизаветой II.