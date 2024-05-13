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Калужские новости

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В Калуге капитально отремонтируют дом причта

В Калуге капитально отремонтируют дом причта

В доме причта, расположенном на улице Кутузова, 25 в Калуге, пройдет капитальный ремонт. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав ЛежнинВ доме причта, расположенном на улице Кутузова, 25 в Калуге, пройдет капитальный ремонт.

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