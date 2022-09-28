МЧС России принимает участие в VII Всероссийской неделе охраны труда

В г. Сочи открылась VII Всероссийская неделя охраны труда, где МЧС России принимает участие.В день открытия прошли показательные пожарно-тактические учения МЧС России.
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