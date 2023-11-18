Международный мужской день отмечают 19 ноября 2023 года Александр РезниченкоОчень многие жители Российской Федерации с нетерпением ждут наступления Международного мужского дня — праздника, который пройдет 19 ноября 2023 года.
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