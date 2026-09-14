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Озеро Восток: что скрывает четырёхкилометровая толща антарктического льда

Озеро Восток: что скрывает четырёхкилометровая толща антарктического льда

Когда я впервые задумалась о том, насколько мало мы знаем о собственной планете, меня поразил один факт: прямо сейчас под многокилометровой ледяной толщей Антарктиды существует гигантский водоём, который никогда не видел солнечного света.

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