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Глава Ямала рассказал молодежи регионов и зарубежья о возможностях Арктики

Глава Ямала рассказал молодежи регионов и зарубежья о возможностях Арктики

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел лекцию об Арктике для более 150 участников Международного фестиваля молодежи — 2026 в Екатеринбурге.

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