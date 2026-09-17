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Авиарейсы из четырех городов задерживаются на Ямале

Авиарейсы из четырех городов задерживаются на Ямале

На Ямале задерживается прибытие самолетов из Красноярска, Новосибирска, Тюмени и Москвы. Предупреждения опубликованы на онлайн-табло аэропортов Салехарда и Нового Уренгоя.

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