Дисциплинарный комитет саудовской лиги расследует эпизод с жестом Роналду. «Аль-Наср» утверждает, что видео было сгенерировано ИИ

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры Роналду услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.
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