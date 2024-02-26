Дисциплинарный комитет саудовской лиги расследует эпизод с жестом Роналду. «Аль-Наср» утверждает, что видео было сгенерировано ИИ

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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры Роналду услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху.