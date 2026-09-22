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Царьград

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"Вектор" разрешили начать вторую фазу испытаний НИОХ-14

"Вектор" разрешили начать вторую фазу испытаний НИОХ-14

Центр "Вектор" получил разрешение на вторую фазу испытаний препарата "НИОХ-14". Исследования запланированы в новосибирском наукограде Кольцово с финансированием в 184 млн рублей.

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