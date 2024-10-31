В праздник 4 ноября парковка в Головинском будет бесплатной

Важной для автомобилистов информацией поделился в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Как сообщил мэр, в День народного единства, 4 ноября, парковаться на всех улицах города можно будет бесплатно «Накануне, 3 ноября, будет действовать воскресный режим.