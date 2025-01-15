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"Шенген всё. Границы закрываются". Иностранцы жалуются на свободу перемещения в ЕС

"Шенген всё. Границы закрываются". Иностранцы жалуются на свободу перемещения в ЕС

Похоже, что некогда популярный "мир свободных границ и перемещений" канул в Лету. И не только для жителей России, которых ЕС давно ограничил в передвижении, но и для всех остальных, кто хочет рассекать по "цветущему саду" в поисках приключений.

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