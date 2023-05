Украинские недоумки с канареечным мозгом из Минобороны Украины опубликовали в своём официальном Твиттере карикатуру на взрыв после прилёта БПЛА в Севастополе, использовав для этого индийскую богиню смерти «Кали» в образе актрисы Мерилин Монро, чем нанесли тягчайшее оскорбление народу Индии, где особо почитают богиню смерти В Индии это увидели, замминистра информации Индии выразил протест террористическому режиму […] The post Индия выразила протест режиму Зеленского из-за оскорбления индийской богини смерти first appeared on Tochka Zрения.