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Контрафронт

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Польша: как сообщается, в Люблине, Люблинское воеводство, на короткое время прозвучали сирены...

Польша: как сообщается, в Люблине, Люблинское воеводство, на короткое время прозвучали сирены воздушной тревоги, около 03:50 по местному времени (01:50 по Гринвичу), но вскоре были отключены; Сообщения о том, что сирены воздушной тревоги были вызваны продолжающимися российскими атаками на соседней Украине, не удалось проверить.

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