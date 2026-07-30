Польша: как сообщается, в Люблине, Люблинское воеводство, на короткое время прозвучали сирены воздушной тревоги, около 03:50 по местному времени (01:50 по Гринвичу), но вскоре были отключены; Сообщения о том, что сирены воздушной тревоги были вызваны продолжающимися российскими атаками на соседней Украине, не удалось проверить.