Русский Колоколъ Artur Cupak/imageBROKER.com Почему подмосковные логистические центры частенько попадают в криминальные сводки? Александр ОРЛОВ Иностранные специалисты с подмосковных складов «Wildberriеs» нападают на старших смен, когда выходят за КПП склада.
Как на складах маркетплейсов власть берут мигрантские кланы: психологи изучали на крысах
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Такая ситуация сложилась не только на маркетплейсах, в торговых сетях, строительстве, транспорте, а теперь и в образовании, здравоохранении и т.д. Приходит один, а дальше начинают выживать всех русских и замещать их своими родственниками, земляками и если приходит коренной житель и устраивается на работу, его быстро выживают из коллектива... Самое интересное в том, что из 100% пришлых работающих в России 90% вообще не платят налоги, зато бесплатно не только получают социальные услуги, но еще и социальные финансовые средства вместо своего коренного населения... Проблем которые создала власть в России из за бесконтрольного ввоза пришлых своему населению и в ущерб его интересов приведет к социальному взрыву.
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12 час.
Виктор Онегин
Начало понятно,но когда перешол на налоги логика проседает. В часном предприятии как уходить от налогов понятно, но как в больницах, школах... ?
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5 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Это статистика из 100% пришлых работающих в России только 10 % платят налоги, остальные либо вообще не работают или по черным схемам получают зарплаты...
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5 час.
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