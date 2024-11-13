Как на складах маркетплейсов власть берут мигрантские кланы: психологи изучали на крысах

АНГЕЛ АНГЕЛ

Такая ситуация сложилась не только на маркетплейсах, в торговых сетях, строительстве, транспорте, а теперь и в образовании, здравоохранении и т.д. Приходит один, а дальше начинают выживать всех русских и замещать их своими родственниками, земляками и если приходит коренной житель и устраивается на работу, его быстро выживают из коллектива... Самое интересное в том, что из 100% пришлых работающих в России 90% вообще не платят налоги, зато бесплатно не только получают социальные услуги, но еще и социальные финансовые средства вместо своего коренного населения... Проблем которые создала власть в России из за бесконтрольного ввоза пришлых своему населению и в ущерб его интересов приведет к социальному взрыву.