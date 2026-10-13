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Царьград

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Полиция раскрыла канал нелегальной миграции в Кстовском районе

Полиция раскрыла канал нелегальной миграции в Кстовском районе

В Кстовском районе Нижегородской области на стройке в посёлке Ждановский работали семеро иностранцев без законных оснований, теперь им назначены штрафы и выдворение из России.

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