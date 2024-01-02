Юристы оценивают риски изъятия совместной собственности из-за решения ВС

Юрист Грицюк: если доказать легальность денег, то конфисковать имущество сложно Решение Верховного суда, поддержавшего конфискацию автомобиля за повторную езду в пьяном виде, хотя машина и была в совместной собственности, лишь уточнило постановление и не изменит принятую практику, заявили РБК юристыФото: Светлана Возмилова / Global Look Press В начале декабря Верховный суд (ВС) России признал законной конфискацию автомобиля у нарушителя ПДД, несмотря на то что он является совместным имуществом супругов.