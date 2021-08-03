Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Какие у них у всех довольные и сытые лица ( не хрчется грубо выражаться).Алексеев: Чтобы у...
  • Konstantin Петров
    А старые города в Сибири куда девать? И кто будет заселять новые?Министр обороны Р...
  • галина
    Перед выборами и пожары затихиют.В России снижаетс...

Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового руководителя

Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового руководителя

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации  Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового начальника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх