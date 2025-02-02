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Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков по освобождению Нововасилевки

Минобороны РФ показало кадры работы штурмовиков по освобождению Нововасилевки

Минобороны РФ 2 февраля опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенного пункта Нововасилевка Донецкой Народной Республики (ДНР) на красноармейском направлении специальной военной операции.

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