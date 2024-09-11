Алаудинов заявил об освобождении ряда населенных пунктов в Курской области

Несколько населенных пунктов в Курской области были освобождены бойцами ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова заместителя начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командира спецназа "Ахмат" генерал-майора Апты Алаудинова.