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Тебас выложил данные о доходах «Барсы» и «Реала» от ТВ-прав в ответ на слова Лапорты о невозможности конкурировать с АПЛ: «Нужно изучить вопрос, прежде чем жаловаться»

Хавьер Тебас раскритиковал президента «Барселоны» Жоана Лапорту. Ранее Лапорта заявил, что клубы Ла Лиги не в состоянии конкурировать с представителями АПЛ из-за разницы в доходах от телевизионных прав.

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