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Украинские националисты обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские националисты обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские националисты обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня. Об этом 13 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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