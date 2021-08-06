Юрий Гатилов: «Будущее проектного финансирования — за союзом региональных отделений банков с застройщиками…»

В преддверии Дня Строителя глава группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» ЮРИЙ ГАТИЛОВ рассказал о том, почему сжимается рынок жилой недвижимости, и для чего застройщикам нужен союз с региональными отделениями крупных банков.