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Юрий Гатилов: «Будущее проектного финансирования — за союзом региональных отделений банков с застройщиками…»

Юрий Гатилов: «Будущее проектного финансирования — за союзом региональных отделений банков с застройщиками…»

В преддверии Дня Строителя глава группы компаний «Жилищная инициатива» и «Новосибирский квартал» ЮРИЙ ГАТИЛОВ рассказал о том, почему сжимается рынок жилой недвижимости, и для чего застройщикам нужен союз с региональными отделениями крупных банков.

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