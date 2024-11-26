Поезда через D1 «Окружная» с 25 ноября следуют по новому расписанию

В связи с развитием инфраструктуры на нескольких участках перегона Дмитров – Савелово в рамках проекта по усилению пропускной способности линии к портам северо-запада изменилось расписание некоторых пригородных поездов Савеловского направления.
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