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Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе

Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе

В административном здании в центре Ханкенди также установили герб Азербайджана.фото: azertag.az--> Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг своей страны в городе Ханкенди (Степанакерт).

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