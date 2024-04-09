Дипломат Полищук: украинские теракты в России не будут иметь срока давности

Начальник второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что совершенные на территории России украинскими властями террористические акты не будут иметь сроков давности.
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