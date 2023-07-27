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Песков: ситуация в Нигере, где сместили президента Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия — Африка

Песков: ситуация в Нигере, где сместили президента Базума, будет активно обсуждаться на саммите и форуме Россия — Африка

Ситуация, которая сложилась на данный момент в Нигере, где некоторое время назад сместили главу государства Мохамеда Базума, станет предметом активного обсуждения в ходе проведения саммита и форума Россия — Африка.

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СК
Сергей Ковалев
в ЕС шутка - поехал бы Мохамед Базум в Питер, сидел бы в кресле, а не за решеткой...
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