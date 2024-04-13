Выплаты участникам СВО не будут списывать при банкротстве

Соответствующий законопроект поддержали депутаты и сенаторы Правительство получит право устанавливать список денежных выплат за участие в боевых и контртеррористических операциях, которые нельзя будет отправить на погашение долгов при банкротстве.
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