Возмездие за предательство настигло Диану Арбенину во Владивостоке: Чиновники сделали ход конём

Ещё одно выступление осудившей СВО рок-певицы Дианы Арбениной под угрозой отмены. На этот раз власти Владивостока рекомендовали организаторам отменить запланированный на 27 февраля концерт исполнительницы.
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