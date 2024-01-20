Умер актер из "Склифосовского" и "Чикатило" Алексей Сдобнов

Кадр из фильма "Чикатило" На 58-м году жизни скончался российский актер Алексей Сдобнов, запомнившийся зрителю по ролям в сериалах "Склифосовский" и "Чикатило", сообщает "Пятый канал" со ссылкой на концертного директора артиста Наталью Бочарову.