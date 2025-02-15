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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»

Команды России и Беларуси сейчас соревнуются на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах. В это же время в швейцарском Ленцерхайде проходит чемпионат мира по биатлону.

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