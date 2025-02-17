Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Ураганов» нанесли удары по боевикам в районе Константинополя

Расчеты «Ураганов» нанесли удары по боевикам в районе Константинополя

Российская реактивная артиллерия громит украинских боевиков на Южно-Донецком направлении. Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» ударили по противнику в районе населенных пунктов Константинополь, Скудное и Днепроэнергия на Южно-Донецком направлении.

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