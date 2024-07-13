Новый президент Ирана обвинил Запад в искусственном создании кризиса вокруг ядерной программы

ФОТО: IRANIAN PRESIDENCY/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Тегеран призывает Вашингтон к изменению политики в отношении иранской ядерной программы, которую избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал «мирной».
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