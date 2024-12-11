Детям с ожирением могут прописать резекцию желудка

Минздрав РФ разработал проект обновленного стандарта медицинской помощи детям с ожирением. В документ впервые включены хирургические методы лечения: резекция желудка, гастрошунтирование и бандажирование, пишет «Ъ».
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