"Куст ракитника снова зацвёл, словно мёдом наполнив цветы."😍😍😍 Ракитник — особенный во всех отношениях кустарник.
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"Куст ракитника снова зацвёл, словно мёдом наполнив цветы."😍😍😍 Ракитник — особенный во всех отношениях кустарник.