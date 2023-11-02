Юнармейцы из Лобни приняли участие в творческом конкурсе «Боевого братства»

Конкурс боевых листков на кубок «Боевого братства» прошел в Лобне. Его посвятили памяти Марины Толмачевой, которая возглавляла городскую организацию с 2010 года и сделала многое для сохранения памяти погибших и поддержки семей военнослужащих.
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