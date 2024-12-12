Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Никакого дробления Украины: это исконно русская земля. Все лишние - вон из Украины!Началось. Орбан з...
  • Андрей
    нам нужны рабочие ,а не охотники.Гнать из России.Таджикские шпионы...
  • Семен Демин
    Втягивание НАТО в войну дело ожидаемое и предсказуемое. Это результат наших игр в договорняки. В первые дни СВО Зелен...Десятки колонн НА...

Чай он не батюшка в церкви, а они не прихожане. Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

Чай он не батюшка в церкви, а они не прихожане. Никто из курских чиновников не покаялся, заявил Хинштейн

РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил журналистам, что после прошедшего накануне оперативного совещания никто из чиновников пока не пришел к нему каяться в грехах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх