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Мировое обозрение

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Новости СВО 1 сентября: Бои за Красный Лиман, зачистка Толстодубово, 159-я бригада ВСУ горит в Волчанском котле, Рада уходит в бункер

Новости СВО 1 сентября: Бои за Красный Лиман, зачистка Толстодубово, 159-я бригада ВСУ горит в Волчанском котле, Рада уходит в бункер

Группировка «Север» продолжает расширять буферную зону на границе с Сумской областью. Бои идут непосредственно у села Толстодубово — до госграницы отсюда около пяти километров.

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