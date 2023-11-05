Ко Дню народного единства и в рамках «Ночи искусств»  миллеровский музей представил новую выставку 

В рамках празднования Дня народного единства и всероссийской акции, ставшей уже традиционной «Ночи искусств», сотрудники Миллеровского краеведческого музея представили офлайн-выставку картин «От всей души с любовью».
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