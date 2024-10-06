Девушки из Хабаровска вошли в топ-5 на конкурсе «Мисс Россия-2024»

Дальневосточные красавицы достойно выступили на всероссийском конкурсе красоты "Мисс Россия-2024". В финал вышли сразу шесть участниц из Дальнего Востока, среди которых Кристина Андрейчук из Хабаровска и Мария Жукова из Комсомольска-на-Амуре, Анна Нескородьева из Владивостока, Диана Струнникова из Биробиджана, Надежда Игамбердыева из Южно-Сахалинска и Айыына Пудова из Якутска.