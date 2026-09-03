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Антифашист

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Пашинян исключил введение виз для россиян и допустил вывод российской базы из Армении

Пашинян исключил введение виз для россиян и допустил вывод российской базы из Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван никогда не планировал вводить визовый режим с Россией.

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