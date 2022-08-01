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В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине

В США заявили о «выбившем дух» из Байдена Си Цзиньпине

Если у кого–то и были сомнения в том, что «однополярное время» Америки закончилось, то телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпинем подтверждает это самым худшим образом, пишет 30 июля The American Spectator.

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