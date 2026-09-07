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Фредди Меркьюри вышел на сцену и заставил мир петь

Фредди Меркьюри вышел на сцену и заставил мир петь

Он боялся, что над ним смеются, но заставил петь 72 тысячи зрителей в унисон. Фредди Меркьюри — автор «Bohemian Rhapsody» и голос поколения — прожил жизнь как театр одного актёра.

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