Власти Амстердама хотят определить женоненавистничество как экстремизм

Предложение голландской партии D66 о борьбе с женоненавистничеством в столице Нидерландов как с идеологическим экстремизмом может поддержать большинство в городском совете Амстердама, написала 9 октября газета Parool.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии