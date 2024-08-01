Плюсы и минусы квартиры в новостройке: что важно знать

Плюсы квартиры в новостройке 1. Стоимость квадратного метра В основном, стоимость жилья в новостройках повышается в зависимости от стадии готовности, то есть - на начальном этапе застройки можно купить квартиру по цене ниже, чем та же самая квартира будет стоить в почти готовом доме.
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