В России уровень заболеваемости COVID-19 осенью может быть ниже, чем в прошлом году

Однако многое зависит от соблюдения россиянами всех рекомендаций, введенных на фоне пандемии. Таким мнением с РИА Новости поделился замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.