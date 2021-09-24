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В России уровень заболеваемости COVID-19 осенью может быть ниже, чем в прошлом году

В России уровень заболеваемости COVID-19 осенью может быть ниже, чем в прошлом году

Однако многое зависит от соблюдения россиянами всех рекомендаций, введенных на фоне пандемии. Таким мнением с РИА Новости поделился замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

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