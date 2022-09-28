Мировое обозрение

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Новая армейская аптечка не спасет от проблем

Новая армейская аптечка не спасет от проблем

Появление статьи (Аптечка для военнослужащих: издевательство продолжается) о том, что возможно, в ВС РФ усилиями «Ростеха» появится, наконец, новая индивидуальная аптечка, которая сможет спасти жизнь солдату на поле боя, реально всколыхнула многих.

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