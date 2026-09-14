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Нижегородская правда

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В «Автостате» рассказали, когда выгоднее покупать новую машину в 2026 году

Сергей Целиков, глава аналитического агентства «Автостат», поделился своими прогнозами относительно динамики цен на автомобили в России и дал рекомендации о том, когда лучше всего покупать новый автомобиль.

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